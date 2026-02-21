إيران وقطر تبحثان تطورات المفاوضات مع واشنطن

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التطورات الإقليمية والدولية وآخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكّدين استمرار المشاورات والعمل على دفع مسار الدبلوماسية الإقليمية.

وأوضح عراقتشي في تصريحاته أن إيران “مستعدة للسلام والدبلوماسية بنفس القدر الذي هي مستعدة فيه للدفاع عن نفسها”، مشدداً على أن الحل السلمي الوحيد لضمان استمرار البرنامج النووي هو التفاوض والحل الدبلوماسي.

وأشار إلى أن إيران “لم تقترح أي تعليق لتخصيب اليورانيوم”، وأن الجانب الأميركي لم يطرح مطلب صفر تخصيب، مؤكداً حق إيران في مواصلة تخصيب اليورانيوم ضمن الإطار السلمي، لما له من فوائد اقتصادية وطبية للشعب الإيراني.

كما أشارت مصادر إلى أن طهران عقدت خلال الشهر الجاري جلستين من المفاوضات النووية مع واشنطن.

المصدر: موقع المنار+وكالة إرنا