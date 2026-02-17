نواف سلام: مراكز الإيواء في طرابلس مؤقتة والناس ستعود إلى بيوتها

أكد رئيسُ الحكومة نواف سلام أنَ مراكزَ الإيواءِ في طرابلس مؤقتةٌ والناسَ ستعودُ إلى بيوتِها، معلناً بدءَ إستفادةِ بعضِ المتضررينَ من بدلِ الإيواء .

سلام وخلالَ جولةٍ له على المنطقةِ الإقتصادية في طرابلس وعلى مراكزِ الإيواءِ في المدينة، لفتَ إلى أنه كلفَ فريقاً خاصاً للبدءِ بدراساتٍ جديةٍ حولَ خططٍ اسكانيةٍ لإعادةِ إعمارِ المباني التي تحتاجُ إلى هدم.

وأشار إلى انه سيكثفُ الجهودَ الرسميةَ من اجلِ التصدي للإهمالِ في طرابلس عبرَ اطلاقِ مشاريعَ في مقدَّمِها المنطقةُ الإقتصاديةُ الخاصةُ وتفعيلُ معرضِ رشيد كرامي وإعادةُ تشغيلِ مطارِ رينه معوض.

المصدر: موقع المنار