يوم دموي في غزة بفعل الابادة الصهيونية المتواصلة

صعّدَ العدوُ الصهيونيُ اعتداءاتِه الجويةَ والبريةَ على قطاع غزة مرتكباً منذُ فجرِ اليومِ مجزرتينِ على الاقل راحَ ضحيتَهما اكثرُ من اثني عشرَ شهيداً وعددٌ من الاصابات.

وشملت الاعتداءاتُ منازلَ ومخيماتِ نزوحٍ في شمالِ وجنوبِ القطاع وتخللها عملياتُ نسفٍ وتدميرٍ واسعة. وادت احدى الغاراتِ المعاديةِ على حيِّ تل الهوى جنوبَ غربِ مدينةِ غزة الى ارتقاءِ القيادي في سرايا القدس سامي الدحدوح.

في الاثناء، أكد الناطقُ باسمِ حركة حماس حازم قاسم أن سلطاتِ الاحتلالِ تحاولُ فرضَ وقائعَ دمويةٍ على الأرض باستهدافها المدنيين في قطاع غزة قبلَ اجتماعِ ما يُسمى مجلسَ السلام ولتؤكدَ انها لا تُعطي وزناً لكلِ الجهودِ والهيئاتِ المعنيةِ بتثبيتِ التهدئةِ في غزة.

ودعا قاسم “مجلسَ السلام” إلى الضغطِ على الاحتلالِ لوقفِ انتهاكاتِه المتكررة ، وإلزامِه بتنفيذِ التزاماتِه في اتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار من دونِ مماطلةٍ أو تحايل.

هذه التطورات وغيرها اوجزها لنا مدير مكتب قناة المنار في القطاع عماد عيد.

المصدر: موقع المنار