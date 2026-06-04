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    عربي وإقليمي

    خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار وقصف يستهدف مناطق عدة في غزة

      واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع، وذلك بعد ساعات من مجزرة ارتقى فيها تسعة فلسطينيين من عائلة واحدة في مدينة غزة.

      وأفادت مصادر ميدانية بأن المدفعية الإسرائيلية شنت قصفاً مكثفاً على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، بالتزامن مع تجدد إطلاق النار من الآليات العسكرية المتمركزة شرقي وجنوبي المدينة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

      كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه عرض بحر خانيونس، فيما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع.

      وفي مدينة غزة، تعرضت المناطق الجنوبية الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي، في إطار التصعيد المستمر الذي تشهده مختلف مناطق القطاع.

      وكان تسعة فلسطينيين قد ارتقوا قبيل فجر اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتواصلة على المدنيين.

      وتشهد الأيام الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث تتواصل الغارات والقصف على مختلف أنحاء القطاع، بالتزامن مع توسيع الاحتلال لعملياته الميدانية وسيطرته على مساحات إضافية من الأراضي، وسط تدهور متواصل للأوضاع الإنسانية واستمرار استهداف المناطق السكنية ومراكز إيواء المدنيين.

      المصدر: الأناضول

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