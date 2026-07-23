شهيد شمال غزة وتصعيد إسرائيلي متواصل في مختلف مناطق القطاع

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاقية التهدئة في قطاع غزة لليوم الـ287 على التوالي، عبر تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار وتنفيذ عمليات نسف للمنازل والمنشآت المدنية، بالتزامن مع مواصلة توسيع ما يُعرف بـالخط الأصفر، وسط تحذيرات من تصاعد الانتهاكات ومطالبات فلسطينية بتحرك دولي عاجل.

واستشهد الشاب محمد أبو شكيان متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف، صباح الأربعاء، منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، اليوم الخميس، المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه شرقي حي الزيتون، ونفذت عمليات نسف في المنطقة الشرقية من المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما قصفت محيط مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما شهدت المنطقة الجنوبية من المدينة إطلاق نار مكثفًا ومتواصلًا، فيما أصابت طلقات نارية أطلقتها الآليات العسكرية المتمركزة جنوبي خان يونس خيام النازحين في منطقة الكنيس جنوب غربي المدينة.

وكانت مصادر محلية أعلنت، أمس الأربعاء، استشهاد ثلاثة مواطنين هم: عبد الله حسان، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته في استهداف مفترق الغفري قبل أيام إضافة إلى الشهيد صائب أحمد أبو معلا – تبة النويري شمال غرب النصيرات، والمواطن مفيد عبد الحميد أبو العينين برصاص آليات الاحتلال في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي لمناطق النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع استمرار القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 1180 شهيدًا، إضافة إلى 3810 مصابين، إلى جانب تسجيل 802 حالة انتشال.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 73,305 شهداء و173,918 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الباهظة للعدوان المتواصل على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام