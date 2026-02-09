أماني: قوة لبنان ومقاومته وجيشه ضمانة لاستقرار المنطقة

أقام السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، الاثنين حفل استقبال في فندق فينيسيا في بيروت بمناسبة العيد الوطني – الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، بحضور وزي رالصحة ركان ناصر الدين ممثلا رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والنائب قبلان قبلان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والدينية والاجتماعية والإعلامية.

وأكد أماني بالمناسبة أن “الثورة الإسلامية الإيرانية أعادت للشعوب المظلومة كرامتها وحقوقها، وساهمت في تحولات جيوسياسية عالمية”، مشددا على “التقدم العلمي والاقتصادي والعسكري لإيران وتحويل العقوبات إلى فرص للاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد المقاوم”.

وأشار أماني إلى “تمسك بلاده بحقها في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية”، وأكد على “سياسة إيران الخارجية المتوازنة المبنية على حسن الجوار والتعاون مع دول المنطقة”.

وشدد أماني على “دعم إيران للبنان ومقاومته، وعلى تعزيز العلاقات اللبنانية الإيرانية لصالح البلدين”، واضاف ان “قوة لبنان ومقاومته وجيشه ضمانة لاستقرار المنطقة”، وأكد “رفض محاولات إثارة الفوضى والفتنة داخل إيران”، ولفت الى أن “الصراع مع الولايات المتحدة قائم بين نهج الهيمنة ونهج الحرية والعدالة”.

وأشار أماني إلى “انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان مع بقاء علاقته القلبية بالشعب اللبناني”، مؤكدا “التقدير والاحترام المتبادل بين إيران ولبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام