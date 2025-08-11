الثلاثاء   
   12 08 2025   
   18 صفر 1447   
   بيروت 00:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    أماني: الأميركيون والصهاينة روجوا عام 2001 وعودًا زائفة برخاء الشعب الأفغاني

      قال السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني “في العام 2001، حينما احتلت الولايات المتحدة الأميركية أفغانستان، روّجت أجهزة الحرب النفسية الأميركية والصهيونية وعودًا زائفة بالرخاء والرفاه للشعب الأفغاني”.

      وتابع أماني في حديث له، يوم الإثنين “كما بعثوا برسائل إلى الإيرانيين تحذّرهم من أن رفضهم الاستسلام سيجبرهم على الذهاب للعمل في أفغانستان كعمال بحثًا عن لقمة العيش”.

      وأضاف أماني “أرادوا نهب ثروات الشعب الأفغاني المحروم، ولكنهم في النهاية فرّوا من البلاد أذلاء بفضل مقاومة الشعب الأفغاني، فيما ظلت أفغانستان بعد عقدين من الاحتلال ووعوده الزائفة غارقة في الحرمان، وسيتعامل الأميركيون بنفس الطريقة مع الآخرين”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام