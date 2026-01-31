السيد فضل الله: أي عدوان على إيران سيطال كل ساحات المنطقة

بحث العلّامة السيّد علي فضل الله مع السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وذلك في زيارة وداعية قام بها أماني بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.

وفي مستهلّ اللقاء، شكر السفير أماني فضل الله على حفاوة الاستقبال، واضعًا إيّاه في أجواء الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران، ولا سيّما ما تمّ كشفه من شبكات تجسّس هدفت إلى التخريب والقتل والترويج للأخبار المضلّلة والكاذبة، وضرب الاستقرار الداخلي، لافتا إلى أنّ “وقوف الشعب الإيراني إلى جانب قيادته أسهم في إفشال هذه المخططات”، مؤكدًا أنّ “الضغوط والحصار اللذين تتعرّض لهما إيران يعودان إلى مواقفها الداعمة للقضايا العادلة والمحقة”.

وأشار إلى أنّه سيحمل معه أجمل الذكريات عن لبنان وشعبه، مؤكدًا أنّ “إيران حريصة على بناء علاقات إيجابية مع جميع الأطياف اللبنانية، وتقف إلى جانب لبنان في دفاعه عن حقوقه وسيادته”.

من جهته، رحّب فضل الله بالسفير أماني، معربًا عن ثقته بقدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تجاوز هذه التحديات بحكمة وعقلانية، مشيرًا إلى أنّ “الحملات والتهويلات التي تتعرّض لها تهدف إلى فرض شروط تمسّ بأمنها وسيادتها واستقلالها”، لافتاً إلى أنّ أي مغامرة ضد إيران لن تقتصر تداعياتها عليها وحدها، بل ستطال شظاياها دول المنطقة كافة”، وداعياً الدول العربية والاسلامية الى “تحمل مسؤولياتها في منع العدوان الاميركي على إيران وخصوصا ان تداعياته ستشملها وتصل إلى كل ساحات المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية