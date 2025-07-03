لبنان

هاشم أكد على لبنانية مزارع شبعا وحذر من محاولات تغيير هويتها خدمة للعدو

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على لبنانية مزارع شبعا المحتلة. وحذر من “محاولات تغيير هويتها خدمة للمصالح الإسرائيلية وبضغط من الإرادة الأميركية والغربية”.

وقال هاشم في حديث له الخميس إن “وتيرة الكلام تصاعدت في الأيام الأخيرة عن ترتيب ما لهوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لتصبح سورية وفق الإملاءات الأميركية والغربية، بعيدًا من هويتها اللبنانية الثابتة”، مشيرا إلى أن “هذه الأراضي لا تحتاج إلى أدلة أو وثائق لإثبات لبنانيتها، فهي مسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية في صيدا منذ عهد الانتدابين العثماني والفرنسي وقبل قيام الكيان الإسرائيلي الغاصب”.

ولفت هاشم إلى أن “الاحتلال بدأ بقضم هذه الأراضي تدريجيًا منذ 15 حزيران 1967 وحتى عام 1989″، وأوضح أن “قوات الأندوف لم تدخل إليها ولم تُقم مواقع فيها، وكان أصحاب المزارع يترددون إليها لقطف الزيتون حتى عام 2000، إلى جانب رعاة الماشية”.

وأكد هاشم أن “لبنان تحفظ خلال مفاوضاته مع الأمم المتحدة بشأن خط الانسحاب أو ما سُمّي بخط لارسن على شمول مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ضمنه، باعتبارها أراضي لبنانية لا تزال تحت الاحتلال”، وأضاف “لن ندخل في الكثير من التفاصيل التاريخية التي لا تقبل التأويل حول لبنانيتها، وصولًا إلى القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة والذي تناول قضية المزارع في أكثر من بند”.

وشدد هاشم على أن “الصمت الحكومي لم يعد مقبولا ونطالب انطلاقا من المادة الثانية من الدستور اللبناني، بالتحرك السريع لمواجهة أي تحرك خارجي في هذا الاتجاه، والتأكيد على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ورفض أي محاولة لضمها أو إلحاقها بأي جهة أو هوية أخرى”.

ودعا هاشم “الحكومة إلى التزام تحرير هذه الأراضي بكل الوسائل المتاحة وإبلاغ الموقف اللبناني الرسمي إلى المجتمع الدولي والمنظمات المختصة”، معتبرا أن “أي تقاعس أو خضوع للإرادة الخارجية سيكون بمثابة التخلي عن جزء من الأرض اللبنانية ويُعد خيانة وطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام