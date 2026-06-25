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    لبنان

    هاشم من باكو: على الدول الراعية الضغط على العدو لالتزام وقف النار والانسحاب من الاراضي اللبنانية

      شدد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم على “ضرورة ممارسة الظغط على العدو الاسرائيلي لالتزام وقف اطلاق النار وانسحابه من الاراضي اللبنانية المحتلة قبل الثاني من آذار وبعده وهذه مسؤولية الدول الراعية والوسيطة والتي تعهدت بالمتابعة لوضع حد للعدوان الصهيوني، وضرورة استمرار رعاية الدول الشقيقة والصديقة لوطننا واستكمال خطواتها المقدرة والمشكورة من وطننا وشعبنا لوقوفهم ومؤازرتهم لنا في الظروف الصعبة والدقيقة التي مر بها لبنان وما زال بأمس الحاجة الى هذا الاحتضان الاخوي لتحقيق الاهداف التي سعت من اجلها في مساعيها الهادفة التي ارساء قواعد الامن والاستقرار في وطننا والمنطقة”.

      جاء ذلك في تصريح خلال لقاء النائب هاشم بعدد من الوفود العربية والاسلامية خلال مشاركته في “مؤتمر البرلمانات الاسلامية” في باكو ، حيث كانت له لقاءات مع وفود من قطر وباكستان وايران وقطر والمملكة العربية السعودية وعمان.

      وتمنى اعضاء الوفود ان “ينعم لبنان بالاستقرار الدائم لانه يمثل درة المنطقة”، واكدوا “استمرار وقوف بلدانهم ومجالسهم وشعوبهم الى جانب الشعب اللبناني لتحقيق امانيه في الامن والاستقرار والازدهار”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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