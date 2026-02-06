الجمعة   
   06 02 2026   
   17 شعبان 1447   
   بيروت 10:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    سعيد زار عون: مصرف لبنان ملتزم بسياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها

      عرض رئيس الجمهورية اللبنانية، الجمعة، مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر المستجدات المالية والنقدية، والتحضير للاجتماعات المرتقبة من خلال جوجلة أولية للأفكار تمهيدًا للقاءات مع صندوق النقد الدولي.

      وبعد اللقاء، أكد سعيد أن “مصرف لبنان ملتزم بسياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، على أن يتم النقاش حول إدخال تحسينات وتحصينات على قانون الانتظام المالي وآلية سداد الودائع، بما يضمن مقاربة متناسقة ومنسقة مع الحكومة، وبما ينعكس إيجابًا على ملف إعادة سداد الودائع ضمن المهل الزمنية المطروحة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس عون استقبل الوزير حيدر وجرت مناقشة ملف الضمان الاجتماعي

      الرئيس عون استقبل الوزير حيدر وجرت مناقشة ملف الضمان الاجتماعي

      عون وبلاسخارت يبحثان الأوضاع العامة

      عون وبلاسخارت يبحثان الأوضاع العامة

      تقرير مصور | رئيس الجمهورية يغرد بعيداً من خطاب القسم

      تقرير مصور | رئيس الجمهورية يغرد بعيداً من خطاب القسم