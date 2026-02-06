سعيد زار عون: مصرف لبنان ملتزم بسياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها

عرض رئيس الجمهورية اللبنانية، الجمعة، مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر المستجدات المالية والنقدية، والتحضير للاجتماعات المرتقبة من خلال جوجلة أولية للأفكار تمهيدًا للقاءات مع صندوق النقد الدولي.

وبعد اللقاء، أكد سعيد أن “مصرف لبنان ملتزم بسياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، على أن يتم النقاش حول إدخال تحسينات وتحصينات على قانون الانتظام المالي وآلية سداد الودائع، بما يضمن مقاربة متناسقة ومنسقة مع الحكومة، وبما ينعكس إيجابًا على ملف إعادة سداد الودائع ضمن المهل الزمنية المطروحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام