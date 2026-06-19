الجمعة   
   19 06 2026   
   4 محرم 1448   
   بيروت 15:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس عون: ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً

      ‏أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن “ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسع للاعتداءات الاسرائيلية والمزيد من القتل والتدمير، يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً، لا سيما وأنه طال عشرات الابرياء، بينهم نساء واطفال، ويستهدف عملياً كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف اطلاق النار وانهاء الحرب خصوصاً بعد التطورات الاخيرة التي حصلت بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية”.

      وفي الوقت نفسه قال عون إن “ذلك لن يحول دون العمل على انجاز وقف شامل لاطلاق النار بأسرع وقت ممكن”، مشيراً إلى أنه “اوصيت الوفد اللبناني المفاوض بذلك في الجولة المقبلة في واشنطن، ولا يمكن التساهل في هذه المسألة لأن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الاخرى واهمها الانسحاب الاسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الاسرى”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس عون يؤكد أهمية دعم لبنان أمنياً واقتصادياً ويبحث ملفات الطاقة والربط الكهربائي

      الرئيس عون يؤكد أهمية دعم لبنان أمنياً واقتصادياً ويبحث ملفات الطاقة والربط الكهربائي

      عراقجي اتصل بالرئيسين عون وبري: لدعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه

      عراقجي اتصل بالرئيسين عون وبري: لدعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه

      عون في ذكرى اغتيال فرنجيه: عهدي بأن أسعى إلى لبنان يعيش فيه أبناؤه أحرارًا متساوين

      عون في ذكرى اغتيال فرنجيه: عهدي بأن أسعى إلى لبنان يعيش فيه أبناؤه أحرارًا متساوين