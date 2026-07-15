الرئيس عون: لا خيار إلا الحوار والوضع الأمني في لبنان لا يزال جيدًا

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله وفد “اللقاء الأرثوذكسي”، على أن حق الاختلاف مقدس، لكن الخلاف يجب ألا يتجاوز سقف المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أنه “لا خيار إلا الحوار”، باعتباره السبيل إلى الوصول للحلول المشتركة، فيما أن الحقد، وفق تعبيره، لا يبني المؤسسات والدولة بل يدمر المجتمع من الداخل.

وأكد الرئيس عون أن الوضع الأمني في لبنان لا يزال جيدًا، منتقدًا بشدة توجيه الاتهامات إلى الجيش اللبناني، ومشيدًا بأدائه وقيامه بواجباته على أكمل وجه.

كما استقبل رئيس الجمهورية النائب سيمون أبي رميا، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون، حيث جرى البحث في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: موقع المنار