عراقجي اتصل بالرئيسين عون وبري: لدعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه

‏تلقّى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء الاثنين اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، تم خلاله التداول في المستجدات الإقليمية الراهنة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

‏وخلال الاتصال، رحّب عون “بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية”، معرباً عن أمله في أن “يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”، واكد على “أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على دولها وشعوبها”، ‏وشدد على أن “استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية.

من جهته، اكد عراقجي على “أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف”، معرباً عن تطلعه إلى أن “تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه”.

وبالسياق، أ‏جرى عراقجي اتصالا مساء الاثنين برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تداولا بآخر التطورات الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة وبنود الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية والذي تضمن بندا أساسيا قضى بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقد وضع عراقجي الرئيس بري في تفاصيل بنود الاتفاق لا سيما وقف الحرب على لبنان، مؤكداً ان “هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة 60 يوما وأن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم”.

كما شكر الرئيس بري “للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك للجهات الإقليمية والدولية دعمهم ومؤازرتهم للبنان في هذه المرحلة الراهنة”.

المصدر: موقع المنار