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    عربي وإقليمي

    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الإيراني ونظيره السعودي: ايران تؤكد ردها الحاسم على أي عدوان

      في إطار استكمال المحادثات الدبلوماسية، ناقش وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وتبادلا وجهات النظر حول استمرار مخططات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأعمالهما العدوانية في المنطقة.

      وفي السياق، أكد وزير خارجية إيران، في معرض حديثه عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التام لحماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي، أن “أي عدوان أو عمل عدائي من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أو مشاركة أو دعم من دول إقليمية، سيُقابل برد حاسم ومتناسب من قواتنا المسلحة القوية، وأن مسؤولية جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال تقع على عاتق المسؤولين عنها”.

      المصدر: موقع المنار

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