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    تقارير مصورة

    الرئيس عون يؤكد أهمية دعم لبنان أمنياً واقتصادياً ويبحث ملفات الطاقة والربط الكهربائي

    استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا وفداً وزارياً فرنسياً – بريطانياً – قطرياً يزور لبنان، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وسبل دعم الاستقرار في البلاد.

    وخلال اللقاء، شدد الرئيس عون على أن الاستقرار والأمن في لبنان يشكلان مصلحة حيوية ليس للمنطقة فحسب، بل لأوروبا أيضاً، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب لبنان يكتسب أهمية بالغة على المستويين الإنساني والأمني. وأشار إلى أن استمرار دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية يبقى الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار، بما يتيح للبنان استكمال مسار التعافي والنهوض.

    كما استقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه جو صدي، وجرى عرض للمراحل التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص، إضافة إلى بحث أهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان.

    وشملت لقاءات رئيس الجمهورية أيضاً النائب مارك ضو، ومدير عام معهد البحوث الصناعية بسام فران، ومستشارة المعهد الأميركي لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جينا الشماس، حيث تناولت المباحثات ملفات ذات طابع إنمائي واقتصادي وإداري.

    المصدر: موقع المنار

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