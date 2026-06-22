الرئيس الفخري لبلدية كفرا تابع فتح الطرق في البلدة وثمن جهود وزارة الأشغال : للتعاون والتضامن لاعادة البلدة إلى سابق عهدها

أجرى الرئيس الفخري لبلدية كفرا ورئيس هيئة خليّة الأزمة فيها مهدي حمدان سلسلة من الاتصالات مع الرئيس الإقليمي لوزارة الأشغال العامة هيثم بزي وعدد من متعهدي الوزارة الذين بدأوا بإزالة الركام والحطام من بعض الطرق والشوارع في البلدة”، مذكرا في بيان، “أن طرقا عدة تربط البلدة بقرى الجوار بحاجة ماسة إلى فتحها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي وخاصة ان كفرا ثاني اكبر البلدات سكانا ومساحة”.

وتمنى حمدان “تأمين فرص عمل لشباب البلدة الذين تعطلت اعمالهم وخسروا بيوتهم ومحالهم”، مثمناً جهود وزارة الأشغال واسراعها في إزالة الركام وفتح الطرق وتنظيفها”، داعيا الى “التعاون والتضامن لاعادة كفرا إلى سابق عهدها في العمران والنهوض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام