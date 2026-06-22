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    لبنان

    تجمع العلماء كرم وفدا جزائريا جال على عدد من مراكز النزوح وقدم مساعدات

      استقبل نائب رئيس الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” الشيخ زهير الجعيد كلا من الشيخ الدكتور عمار الطالبي الرئيس الفخري لـ”اتحاد العلماء المسلمين في الجزائر” والرئيس السابق لجمعية “العلماء المسلمين الجزائريين” والرئيس السابق لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في قسنطينة وجامع تراث وفكر العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس، إلى جانب رئيس لجنة الإغاثة في جمعية “العلماء المسلمين الجزائريين” كريم رزقي.

      وأشار بيان لـ”تجمع العلماء” أن “الزيارة جاءت في إطار جولة قام بها الضيفان على عدد من مراكز النزوح في مناطق لبنانية مختلفة، حيث قدما مساعدات إنسانية دعما للأهالي المتضررين. كما جاءت الزيارة للتعبير عن تضامنهما ووقوفهما إلى جانب الشعب اللبناني في هذه المحنة، وتأكيد دعمهما للمقاومة الإسلامية التي تمثل، في نظرهما، ضمير الأمة ووجدانها الحي”.

      وكرم الشيخ الجعيد الضيفين بحفل عشاء باسم “تجمع العلماء المسلمين”، تقديرا “لجهودهما ودورهما المستمر في دعم المقاومة، ولا سيما حرصهما الدائم على الحضور إلى لبنان خلال فترات العدوان، تعبيرا عن تضامن الشعب الجزائري وعلمائه مع المقاومة وأهلها، وتجسيدا لعمق روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين”.

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