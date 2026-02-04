محادثات أميركية – إيرانية مرتقبة في مسقط

أفادت وسائلُ اعلامٍ أميركيةٌ أنَّ إدارةَ دونالد ترامب وافقت على اجراءِ المحادثاتِ مع طهران في مسقط مشيرةً الى انه من المتوقع أن تُعقدَ الجولةُ الأولى من المفاوضات يومَ الجمعةِ المقبل، بمشاركةٍ محتملةٍ لدولٍ عربية وإسلامية.

وكانت وزارةُ الخارجيةِ الإيرانية، أعلنت أنه تمَ وضعُ خطةٍ للمفاوضاتِ خلالَ الأيامِ القليلةِ المقبلة ، وأشارت إلى أنه تَجري حالياً مشاوراتٌ لتحديدِ مكانِ انعقادِها ولا يعدُّ مكانُ وزمانُ المحادثاتِ مسألةً معقدةً من حيثُ المبدأ وينبغي ألا يكونا أداةً للمناوراتِ الإعلامية ، واشارت الى أن تركيا وعُمان وبعضَ الدولِ الأخرى أعربت عن استعدادِها لاستضافةِ المحادثاتِ وهو أمرٌ بالغُ الأهميةِ بالنسبةِ إلينا وفقَ الخارجيةِ الايرانية.

المصدر: موقع المنار