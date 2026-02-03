تقرير مصور | اجراءات تعسفية اسرائيلية بحق العائدين إلى غزة عبر رفح

يتعرض العائدون الى قطاع غزة عبر معبر رفح لسلسلة اجراءات تعسفية على يد الاحتلال شملت الاحتجاز والتحقيق والابتزاز.

تقرير: عماد عيد – غزة

وفي هذا السياق، اعتبرت حركةُ حماس انَ التنكيلَ بالعائدينَ عبرَ معبر رفح من قبلِ قواتِ الاحتلال جريمةٌ فاشيّةٌ ومحاولةٌ لثنيِ الشعبِ الفلسطيني عن العودة.

وفي بيانٍ لها اوضحت حماس انَ شهاداتٍ ميدانيةً مؤلمةً كَشفت عن ممارساتٍ مُهينة، من بينها اقتيادُ نساءٍ من بينِ المسافرين، وتعصيبُ الأعين، وإخضاعُهنَّ لتحقيقاتٍ طويلةٍ بأسئلةٍ لا علاقةَ لهنَّ بها، وتهديدُ بعضِهِنَّ بأطفالِهنّ، ومحاولاتُ الابتزازِ لإجبارِ إحداهنّ على التعاون.

وأكدت الحركةُ انَ هذا الامرُ يؤكدُ أنَ ما يجري ليس إجراءاتِ عبور، بل انتهاكاتٌ ممنهجةٌ تستهدفُ زرعَ الخوفِ وثنيَ الناسِ عن العودةِ إلى ديارِهم.

المصدر: موقع المنار