الرئيس بري يستقبل نواف سلام ويتابع المستجدات السياسية والميدانية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والميدانية، ولا سيما في ظل مواصلة إسرائيل اعتداءاتها اليومية والمتواصلة على جنوب لبنان.

كما استقبل الرئيس بري رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في زيارة تهنئة بمناسبة العام الجديد، تم البحث خلالها على عدد من الشؤون القضائية والتشريعية.

كذلك استقبل رئيس المجلس نقيب محامي طرابلس مروان ضاهر على رأس وفد ضم نقباء سابقين وأعضاء مجلس النقابة. وتناول اللقاء عدداً من الملفات، أبرزها إضراب المساعدين القضائيين، وحقوق القضاة وموظفي القطاع العام، إضافة إلى مشكلة الاكتظاظ في السجون وسبل إيجاد حلول لهذه القضية الإنسانية.

كما جرى البحث في موضوع تأليف لجنة موحّدة بين نقابتي محامي بيروت وطرابلس للتعاون في ملف تحديث القوانين، إلى جانب شؤون تشريعية متصلة بقانون تنظيم مهنة المحاماة. وتطرق اللقاء أيضاً إلى ملف المباني الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس، مع التشديد على ضرورة الإسراع في تأمين الأموال اللازمة للإيواء والتدعيم والترميم.

المصدر: موقع المنار