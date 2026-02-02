الحزب الحاكم في اليابان يخفف لهجته تجاه روسيا وأوكرانيا في برنامجه الانتخابي

كشف تقرير لوكالة “سبوتنيك” أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان أجرى تعديلاً على برنامجه الانتخابي قبيل انتخابات 8 فبراير المقبل، حيث استبدل الإشارات المباشرة إلى “التعاون مع المجتمع الدولي بشأن العقوبات على روسيا” و”دعم أوكرانيا” بصياغة أكثر عمومية تتعلق بـ”حماية النظام الدولي في ظل التحديات الجيوسياسية”.

وأشار البرنامج الجديد إلى أن “اليابان، في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك التوسع العسكري للصين، وتطوير كوريا الشمالية صواريخ نووية، والصراع في أوكرانيا، ستواجه التهديدات الحقيقية بهدوء وحزم”. وأضاف البرنامج: “ستعمل اليابان على حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم، وأراضي البلاد ومياهها الإقليمية وأجوائها”.

وكان برنامج الحزب لعام 2024 قد تضمن إشارات صريحة إلى العقوبات المفروضة على روسيا ودعم أوكرانيا، مع التركيز على منع محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة من قبل دول مهيمنة مثل الصين وروسيا، إضافة إلى التأكيد على التعاون مع “مجموعة السبع” في العقوبات على موسكو و”الدعم القوي لأوكرانيا”.

ولم تُستخدم هذه اللغة الصريحة للمرة الأولى، إذ سبق أن اقتصر تناول ملف الحرب الروسية–الأوكرانية في المؤتمرات الصحفية والخطابات الرسمية لرئيسة الحزب ساناي تاكايتشي على عبارات عامة، مثل الرغبة في “تحقيق سلام دائم ومستقر في أوكرانيا”، من دون انتقادات مباشرة لروسيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك