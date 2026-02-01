أمريكا | قطار يصطدم بشاحنة عالقة على سكة حديد في كارولاينا الشمالية وسط عاصفة ثلجي

ة

أظهر مقطع فيديو نشرته شرطة مدينة غاستونيا في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية لحظة اصطدام قطار بشاحنة تعطّلت وبقيت عالقة على أحد معابر السكك الحديدية، وذلك وسط ظروف جوية قاسية ناجمة عن عاصفة ثلجية ضربت المنطقة.

ويُظهر التسجيل المصوّر القطار وهو يواصل سيره قبل أن يصطدم بالشاحنة، ما أدى إلى تدميرها بشكل كبير وتناثر الحطام في محيط السكة.

وأوضحت الشرطة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أنّ “سائق الشاحنة تمكّن من مغادرتها قبل لحظات من وقوع الاصطدام”، مؤكدةً أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات.

كما أشارت إلى أن العاصفة الثلجية تسببت في صعوبات مرورية وحالات انزلاق وتعطل مركبات، مجددة تحذيرها للسائقين بضرورة توخي الحذر وتجنب العبور من المعابر الحديدية عند سوء الأحوال الجوية.

المصدر: وكالة يونيوز