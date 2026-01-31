مصلحة الليطاني: البلديات ملزمة باتخاذ تدابير فورية لوقف التلوّث

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، “ثبوت تدفّق مياه صرف صحي غير مُعالجة مصدرها منطقة تعنايل، وذلك بعد كشوفات ميدانية ومعاينات تقنية بمشاركة فريق وزارة الصناعة أكدت وجود تصريف مباشر للمياه المبتذلة إلى مجرى النهر، بما يشكّل مخالفة جسيمة للقوانين البيئية ويُلحق أضرارًا خطيرة بالصحة العامة والموارد المائية. وبناءً عليه، تُحمّل المصلحة البلديات المعنية المسؤولية القانونية المباشرة عن هذا التعدّي، ولا سيّما لناحية التقصير في إدارة شبكات الصرف الصحي، وعدم صيانة البنى التحتية، والامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصريف المياه الملوِّثة إلى النهر”.

وأكدت المصلحة أنّ “البلديات، بموجب القوانين المرعية الإجراء، ملزمة باتخاذ التدابير الفورية لوقف التلوّث، وتشغيل أو صيانة محطات المعالجة إن وُجدت، ومنع أي تصريف عشوائي، تحت طائلة الملاحقة القانونية وتحميلها كامل المسؤوليات الإدارية والجزائية والمالية الناجمة عن هذا التعدّي”.

كما دعت المصلحة الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية والقضائية إلى “التحرّك العاجل لوضع حدّ لحالات الإهمال المزمنة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم البيئية، حمايةً لصحة المواطنين وصونًا للحق العام البيئي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام