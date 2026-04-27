    لبنان

    مصلحة الليطاني: استمرار أعمال الصيانة والتنظيف ضمن مشروع ري صيدا – جزين

      أعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”، في بيان، انه “تتابع تنفيذ أعمالها الميدانية ضمن نطاق مشروع ري صيدا – جزين، حيث باشرت فرقها الفنية بحملة تنظيف شاملة لمحيط قناة الـ600 في أنان وسائر المآخذ، إضافةً إلى كواسر الضغط على امتداد المشروع.

      كما شملت الأعمال رشّ مبيدات الأعشاب في محيط المنشآت التابعة، بما يساهم في تسهيل حركة الفرق الفنية وتمكينها من تنفيذ أعمال التوزيع والصيانة بالكفاءة المطلوبة، وذلك في إطار ضمان تأمين مياه الري للمزارعين بأفضل مستوى من الخدمة”.

      واكدت المصلحة “حرصها على استمرارية العمل بكفاءة عالية، بما يدعم القطاع الزراعي ويعزز حسن إدارة الموارد المائية”.

      ودعت “جميع المستفيدين إلى التعاون والمحافظة على نظافة المآخذ والمنشآت، والإبلاغ عن أي أعطال حفاظاً على المصلحة العامة”، كما دعت “المشتركين إلى المبادرة لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم لدى الدائرة، وذلك في قسم الجباية في لبعا، ضمن أيام الدوام الرسمي”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

