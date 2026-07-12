الجيش اللبناني: توقيف شخصَين وضبط كمية من المخدرات والأسلحة وسيارة مسروقة

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاحد عن توقيف شخصَين وضبط كمية من المخدرات والأسلحة وسيارة مسروقة.

وأشار البيان الى انه “بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، دهمت المديرية منازل مطلوبين في عدة مناطق، وأوقفت شخصَين وفقًا لما يلي:

المواطن (ع.ح.) في منطقة زحلة لانتمائه إلى إحدى عصابات السرقة، ولإقدامه على سرقة محتويات منازل عدة.

السوري (م.ع.) لعدم امتثاله لعناصر الدورية أثناء عملية دهم في بلدة حورتعلا – بعلبك، وضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية”.

وتابع البيان “كما تم ضبط سيارة مسروقة في منطقة صنين – المتن”، واضاف “سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المطلوبين” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام