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   27 محرم 1448   
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    آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا هاشم السيد حسن

    المصدر: موقع المنار

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