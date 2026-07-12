الأحد   
   12 07 2026   
   27 محرم 1448   
   بيروت 22:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: محطة بوشهر للطاقة النووية في وضع طبيعي وآمن ومستقر والادعاءات بشأن تعرضها لهجوم غير صحيحة

      مواضيع ذات صلة

      بسبب سياسة الإهمال الطبي.. تدهور خطير بصحة أسير فلسطيني داخل سجون العدو

      بسبب سياسة الإهمال الطبي.. تدهور خطير بصحة أسير فلسطيني داخل سجون العدو

      آليات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل متفجرة بالتزامن مع إطلاق نار بشكل مكثف شرق صلاح الدين بخانيونس جنوب قطاع غزة

      آليات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل متفجرة بالتزامن مع إطلاق نار بشكل مكثف شرق صلاح الدين بخانيونس جنوب قطاع غزة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة