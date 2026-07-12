الإثنين   
   13 07 2026   
   28 محرم 1448   
   بيروت 00:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الخارجية الإيرانية: ما يحدث الآن ليس مواجهة عسكرية بل استمرار لعمل عدواني غير مبرر بدأته أمريكا و”إسرائيل”

      مواضيع ذات صلة

      جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق قنابل إنارة في أجواء المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق قنابل إنارة في أجواء المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مروحيات الاحتلال الاسرائيلي تطلق النار شرق مدينة غزة

      مروحيات الاحتلال الاسرائيلي تطلق النار شرق مدينة غزة

      وزارة صحة في غزة: 1100 شهيد بالقطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار

      وزارة صحة في غزة: 1100 شهيد بالقطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار