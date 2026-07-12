وزارة صحة في غزة: 1100 شهيد بالقطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد ان “شهيدين و11 إصابة وصلوا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل”.

وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها إنه “منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء 1,100 شهيد، وإجمالي الإصابات 3,546 مصابًا، وإجمالي الانتشال 800 شهيد”.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، وفقا للحصيلة التي أعلنتها الوزارة، إلى 73,223 شهيدًا 173,654 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام