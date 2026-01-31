رابطة علماء اليمن تعلن تضامنها الكامل مع إيران وتدعو الأمة لكسر الصمت

أعلنت رابطة علماء اليمن، وقوفها وتضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط وتهديدات أمريكية وصهيونية وغربية، مؤكدة أن ما يجري يأتي في سياق استهداف الأمة الإسلامية ومشاريعها الاستقلالية.

ودعت الرابطة، في بيان لها، علماء الأمة الإسلامية إلى إعلان موقف أخوي وإسلامي واضح إلى جانب إيران، معتبرة أن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف صريحة ومسؤولة، بعيداً عن الصمت أو الحياد، في ظل تصاعد التحديات والمؤامرات التي تستهدف قوى المقاومة والرفض في المنطقة.

وحثّت رابطة علماء اليمن إخوانهم في الجمهورية الإسلامية على الثبات والصمود، وعدم تقديم أي تنازل لأي من مطالب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والغرب، مؤكدة أن هذه الأطراف لا تسعى إلا لإخضاع الأمة والنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

وشدّد البيان على وجوب إظهار مبدأ الموالاة للمؤمنين، وتوجيه بوصلة العداء بشكل صريح نحو أعداء الأمة، وفي مقدمتهم أمريكا والعدو الصهيوني، محذراً من محاولات خلط المواقف أو تمييع الصراع الحقيقي الذي تعيشه المنطقة.

كما دعت الرابطة الأمة الإسلامية، أنظمةً وشعوباً وجيوشاً، إلى الخروج من حالة الصمت والحياد المخزية، إزاء ما تتعرض له الأمة عموماً، والجمهورية الإسلامية في إيران على وجه الخصوص، مؤكدة أن استمرار الصمت يشجع قوى الاستكبار على المضي في عدوانها وسياساتها التوسعية.

وأكدت رابطة علماء اليمن على ضرورة رفع مستوى الجهوزية والاستعداد، والدعوة إلى التعبئة العامة في إطار المسؤولية الدينية، والاستجابة لما ورد في القرآن الكريم من دعوة لمواجهة الطغيان والدفاع عن الأمة، مشددة على أن وحدة الموقف الإسلامي تمثل صمام الأمان في مواجهة مشاريع الهيمنة والعدوان.

المصدر: المسيرة نت