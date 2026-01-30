واشنطن تعزّز وجودها البحري بالشرق الأوسط مع تصاعد التوتر مع إيران

عزّزت الولايات المتحدة وجودها العسكري البحري في الشرق الأوسط بإرسال مدمّرة إضافية، في ظل تصاعد التقديرات بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وأفادت شبكة «سي بي سي نيوز» الأميركية، نقلًا عن مسؤول في البحرية الأميركية، أن المدمّرة “يو إس إس ديلبرت دي بلاك” دخلت منطقة العمليات خلال الـ48 ساعة الماضية، لتنضم إلى ثلاث سفن حربية أخرى وحاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” المنتشرة في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 28 يناير/كانون الثاني عن توجّه “أسطول ضخم” نحو إيران.

من جهتها، تتهم إيران الولايات المتحدة بالسعي إلى خلق ذرائع للتدخل الخارجي وتغيير النظام عبر الضغوط والعقوبات، متوعدة بالرد “الشامل وغير المسبوق” على أي هجوم يستهدفها، حتى وإن كان محدودًا.

ويأتي هذا التصعيد على خلفية العدوان الإسرائيلي على إيران بدعم أميركي في يونيو/حزيران 2025، والذي استمر 12 يومًا، وردّت عليه طهران باستهداف مواقع عسكرية واستخبارية صهيونية، قبل أن تعلن واشنطن وقفًا لإطلاق النار بين الطرفين لاحقًا.

المصدر: وكالة الأناضول