    تقارير مصورة

    مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة وسط مزايدات سياسية

    آخر التطورات من مجلس النواب نتابها مع مراسلة قناة المنار زينب ناجي

    المصدر: موقع المنار

    تقرير مصور | تشييع ضحيتَي انهيار مبنى القبة في طرابلس

    بلدتا الدوير والشرقية تودّعان شهيدي الغدر الصهيوني

    النائبة حليمة قعقور تطالب بتراجع رسمي عن تصريحات وزير الخارجية