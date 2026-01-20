اللجان النيابية تناقش عدداً من المواضيع في مجلس النواب

درست لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب جلسة القانون الرامي الى تعديل بعض بنود تنظيم القضاء الدرزي ودراسة اقتراح قانون يرمي الى انتخاب الهيئة الشرعية للمجلس الإسلامي الشيعي العلى وانتخاب الرئيس ونائبيه وتعيين الهيئة التنفيذية فيه.

وناقشت لجنة تكنولوجيا المعلومات عددا من الاقتراحات الرامية التي تعزيز الوزارات ببرامج الذكاء الاصطناعي.

وواصلت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة درس إقتراح القانون الرامي الى حماية التراث الثقافي.

وعلى هامش جلسات اللجان النيابية، عقد النائب نعمة افرام مؤتمرا صحافيا بعد تقديمه سبعة مشاريع قوانين تتعلق بحق المواطن وتجسيد ما سماه شعار الانسان أولا.

المصدر: موقع المنار