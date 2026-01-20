الثلاثاء   
   20 01 2026   
   30 رجب 1447   
   بيروت 21:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    اللجان النيابية تناقش عدداً من المواضيع في مجلس النواب

    درست لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب جلسة القانون الرامي الى تعديل بعض بنود تنظيم القضاء الدرزي ودراسة اقتراح قانون يرمي الى انتخاب الهيئة الشرعية للمجلس الإسلامي الشيعي العلى وانتخاب الرئيس ونائبيه وتعيين الهيئة التنفيذية فيه.

    وناقشت لجنة تكنولوجيا المعلومات عددا من الاقتراحات الرامية التي تعزيز الوزارات ببرامج الذكاء الاصطناعي.

    وواصلت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة درس إقتراح القانون الرامي الى حماية التراث الثقافي.

    وعلى هامش جلسات اللجان النيابية، عقد النائب نعمة افرام مؤتمرا صحافيا بعد تقديمه سبعة مشاريع قوانين تتعلق بحق المواطن وتجسيد ما سماه شعار الانسان أولا.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    سلام يلتقي عدداً من الشخصيات في دافوس

    سلام يلتقي عدداً من الشخصيات في دافوس

    تظاهرة للأكراد في لبنان تضامناً مع أبناء جلدتهم في سوريا

    تظاهرة للأكراد في لبنان تضامناً مع أبناء جلدتهم في سوريا

    تقرير مصور | الوزير القواتي جو صدي: لا كهرباء من دون جباية

    تقرير مصور | الوزير القواتي جو صدي: لا كهرباء من دون جباية