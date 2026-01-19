ستارمر: العالم أصبح أكثر اضطرابا على خلفية مسألة غرينلاند

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن العالم أصبح أكثر اضطرابًا في الآونة الأخيرة على خلفية مسألة غرينلاند، مشددًا على أهمية الحفاظ على متانة العلاقات مع واشنطن.

وقال ستارمر: “في مثل هذه اللحظات، ما يهم هو أن نكون واضحين بشأن القيم التي ترشدنا. والمملكة المتحدة ستدافع عن تلك القيم”.

وأضاف أن “التعاون في مجالات الدفاع والقدرة النووية والاستخبارات يظل قويًا وفعالًا كما هو الحال في أي مكان آخر، بما يضمن سلامة بريطانيا في بيئة عالمية متزايدة الخطورة”. وأوضح “لقد قمنا بتأمين شروط تجارية جيدة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السيارات والصلب والفضاء وعلوم الحياة، مع حماية الوظائف والمصنعين البريطانيين. لهذا السبب نتبع هذا النهج، لأنه يحقق نتائج ملموسة في المصلحة الوطنية”.

وفيما يخص قضية غرينلاند، قال ستارمر: “الطريقة الصحيحة للتعامل مع قضية بهذه الخطورة هي من خلال المناقشة الهادئة بين الحلفاء”. وأكد أن “أمن غرينلاند مهم، وسيزداد أهمية مع تغير المناخ في القطب الشمالي وفتح الطرق البحرية، مما يزيد من المنافسة الاستراتيجية، ويستلزم استثمارًا أكبر ودفاعًا جماعيًا أقوى”.

كما رفض ستارمر أي تهديدات بفرض رسوم جمركية، مؤكّدًا أن “الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد”. وأضاف أن أي “قرار بشأن غرينلاند يخص شعب غرينلاند والدنمارك”، مشيرا إلى أنه “تواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي لإيجاد حل متجذر في الشراكة والحقائق والاحترام المتبادل”.

المصدر: روسيا اليوم