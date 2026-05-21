مظاهرة مناهضة لواشنطن في عاصمة غرينلاند بمناسبة تدشين القنصلية الأمريكية

من المقرر أن تجري في العاصمة الغرينلاندية نوك يوم الخميس مظاهرة مناهضة للولايات المتحدة بمناسبة افتتاح المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية.

وقالت القناة التلفزيونية الدنماركية TV2،: “المظاهرة بمناسبة افتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة في نوك مقررة في 21 ايار / مايو”.

كما أشير إلى أن المتظاهرين يخططون لإدارة ظهورهم لمبنى القنصلية وتنظيم “مظاهرة هادئة” لمدة دقيقتين.

في وقت سابق، رفض رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن المشاركة في حفل استقبال بمناسبة افتتاح المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في عاصمة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي نوك.

غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامتها الإقليمية.

