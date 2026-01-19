الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 11:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت يحتجون ضد تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك

      نفّذ أهالي شهداء وجرحى انفجار مرفأ بيروت، الاثنين، وقفة احتجاجية عند البوابة رقم 3 للمرفأ قبالة مبنى الجمارك، اعتراضًا على تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك، رافعين صور أبنائهم ولافتات تدعو الحكومة إلى التراجع عن قرارها.

      وأعرب الأهالي عن “إدانتهم لقرار الحكومة اللبنانية تعيين القزي التي كانت محل شبهات، خاصة بملف انفجار المرفأ”، مؤكدين أنهم “عادوا إلى نقطة الصفر، وأنهم سيعاودون تحركاتهم في الشارع”.

      يُذكر أن مجلس الوزراء اللبناني عيّن القزي مديرًا عامًا للجمارك، رغم أنها سبق أن استُدعيت للتحقيق في عدة ملفات تتعلق بالفساد.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام