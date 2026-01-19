أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت يحتجون ضد تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك

نفّذ أهالي شهداء وجرحى انفجار مرفأ بيروت، الاثنين، وقفة احتجاجية عند البوابة رقم 3 للمرفأ قبالة مبنى الجمارك، اعتراضًا على تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك، رافعين صور أبنائهم ولافتات تدعو الحكومة إلى التراجع عن قرارها.

وأعرب الأهالي عن “إدانتهم لقرار الحكومة اللبنانية تعيين القزي التي كانت محل شبهات، خاصة بملف انفجار المرفأ”، مؤكدين أنهم “عادوا إلى نقطة الصفر، وأنهم سيعاودون تحركاتهم في الشارع”.

يُذكر أن مجلس الوزراء اللبناني عيّن القزي مديرًا عامًا للجمارك، رغم أنها سبق أن استُدعيت للتحقيق في عدة ملفات تتعلق بالفساد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام