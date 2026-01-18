الأحد   
    لبنان

    برعاية رئيس بلدية برج البراجنة.. افتتاح مختبر المعلوماتية في مركز التدريب المهني والحرفي

      برعاية رئيس بلدية برج البراجنة مصطفى حرب، افتتح مختبر المعلوماتية المجهّز حديثًا في مركز بلدية برج البراجنة للتدريب المهني والحرفي.

      وشارك في حفل الافتتاح مدير مركز بلدية برج البراجنة للتدريب المهني والحرفي محمد حميّد ومدير المركز الصحي الاجتماعي علي حرب والمدربين المتخصصين في مجال المعلوماتية، وعدد من الفاعليات والمهتمين بالشأنين التعليمي والتنموي.

      ويأتي افتتاح المختبر في إطار سعي بلدية برج البراجنة إلى تطوير البرامج التدريبية وتعزيز المهارات الرقمية، بما يوفّر فرصًا تعليمية ومهنية تواكب متطلبات سوق العمل، ويدعم فئة الشباب والمنتسبين إلى الدورات المهنية والحرفية.

      وأكد رئيس البلدية خلال المناسبة أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب التقني، معتبرًا أن هذا المختبر يشكّل خطوة إضافية في مسار دعم التنمية المحلية وبناء القدرات داخل المجتمع.

      المصدر: جمعية العمل البلدي

