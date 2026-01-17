المجلس الأوروبي: أي مخاوف أمنية أميركية بشأن غرينلاند يجب حلّها داخل «الناتو»

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنّ أي مخاوف أمنية تعلّق بها الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يجب أن تُعالَج داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بين الدول الأعضاء الحليفة، وليس من خلال إجراءات أحادية الجانب.

وأوضح كوستا، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة في ريو دي جانيرو، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر حلف الناتو الجهة المناسبة للتعامل مع أي مسائل أمنية مشتركة، مع التأكيد على أن الروابط بين الحلفاء في الحلف يجب أن تبقى في إطار الهيكل الدفاعي الموحد وليس عبر مبادرات منفردة.

وجاءت تصريحات كوستا في وقت يشهد فيه ملف غرينلاند توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة والدنمارك وحلفائها الأوروبيين، في أعقاب مساعي الإدارة الأميركية لاستكشاف خيارات استراتيجية للجزيرة ذات الموقع الجيوسياسي المهم في القطب الشمالي.

يُذكر أن عدة دول أوروبية، بقيادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعربت مسبقًا عن دعمها لسيادة الدنمارك وغرينلاند، مؤكدين أن أي تحرك لتغيير الوضع القانوني للجزيرة خارج أطر الناتو والقانون الدولي سيكون مرفوضًا

المصدر: رويترز