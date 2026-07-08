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    عربي وإقليمي

    أردوغان يطالب برفع القيود الدفاعية بين دول الناتو

      أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء، تخصيص “24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو”.

      وأضاف “اتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2030″، مشيراً إلى أنه “يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو”، و “يجب على الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف”.

      كما قال إنه “يجب على الأعضاء الأوروبيين في الناتو عدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية”.

      من جهة ثانية، قال إن “أوكرانيا بحاجة إلى أمور عاجلة وندعمها في طلباتها”، مطالباً بفتح قنوات تواصل مع روسيا لإحلال السلام.

      المصدر: موقع المنار

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