ترامب: بدأنا تفريغ النفط من ناقلة “مارينيرا” المحتجزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بدأت عملية تفريغ النفط من ناقلة النفط “مارينيرا”، التي تم احتجازها في شمال المحيط الأطلسي يوم الأربعاء، بزعم انتهاكها نظام العقوبات الأمريكية.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، بُثت مساء الخميس: “لقد احتجزنا السفينة، ونقوم بتفريغ النفط الآن”. وامتنع عن الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب احتجاز الناقلة، مكتفياً بالقول: “لا أريد التحدث عن ذلك”.

ورداً على تعليق بأن قرار احتجاز الناقلة ربما كان صعباً، قال ترامب: “لا أعتقد أنه كان قراراً صعباً”.

وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، أن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط “مارينيرا” بسبب ما وصفته بانتهاكها نظام العقوبات المفروض من واشنطن. وادعى البيت الأبيض أن السفينة المحتجزة “لا تنتمي إلى أي دولة”، فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الناقلة “كانت تتظاهر بأنها روسية للتحايل على العقوبات الأمريكية”.

وتشير المعطيات إلى أن السفينة مستأجرة لأغراض تجارية خاصة، وكانت تبحر تحت علم دولة غيانا، ويضم طاقمها 28 شخصاً، من بينهم 20 أوكرانياً، و6 جورجيين، بينهم القبطان، إضافة إلى روسيين اثنين.

ووفقاً للمعلومات المتاحة، طالبت سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي ناقلة النفط بالتوجه إلى ميناء أمريكي خاضع لسيطرتها، بعد عدم تلقي السلطات الأمريكية تأكيداً من غيانا بشأن منح السفينة حق رفع علمها، وذلك عندما كانت “مارينيرا” بالقرب من السواحل الفنزويلية. إلا أن السفينة تجاهلت هذه المطالب، وغيرت مسارها وأبحرت في المحيط الأطلسي.

وخلال الرحلة، قام قبطان الناقلة، التي كانت ترافقها سفينة خفر السواحل الأمريكي، بتغيير اسم السفينة، وحصل على تسجيل مؤقت تحت العلم الروسي صادر عن كابتن ميناء سوتشي، الذي كان مخولاً بإصدار مثل هذا النوع من التسجيل المؤقت.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة النقل الروسية أن استيلاء القوات البحرية الأمريكية على السفينة الروسية “مارينيرا” في عرض البحر يشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كما دعت وزارة الخارجية الروسية واشنطن إلى “العودة إلى أحكام القانون الدولي، والتوقف فوراً عن الأعمال غير القانونية” بحق ناقلة النفط.

