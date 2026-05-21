    الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي خسر نحو تريليون دولار بتخليه عن الموارد الروسية

      أعلن مدير دائرة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي أن الاتحاد الأوروبي خسر نحو تريليون دولار جراء تخليه عن شراء الموارد الروسية، بما فيها النفط والغاز.

      وقال المسؤول في حديث لوكالة “نوفوستي”، نشر يوم الخميس: “إن الأوروبيون خسروا كثيرا جدا، ورأيت رقما حوالي تريليون دولار. وأدى التخلي عن الموارد الروسية، وعن المواد الهيدروكربونية إلى الخسائر من خلال ارتفاع الأسعار، إذ أنهم يشترون بأسعار أعلى من مصادر أخرى”.

      وأضاف أن “ذلك يشمل العمل الإرهابي ضد أنابيب “السيل الشمالي”، وكذلك قرار الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن المواد الهيدروكربونية الروسية”.

      يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر التخلي عن توريدات النفط والغاز من روسيا في إطار العقوبات ضدها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.

      ويخطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن مشتريات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول عام 2027، والتخلي عن توريدات الغاز عبر الأنابيب مع نهاية سبتمبر 2027.

      ومنذ كانون الاول / ديسمبر 2022 قرر الاتحاد الأوروبي حظر توريدات النفط من روسيا عن طريق البحر، ومنذ فبراير 2023 حظر شراء المشتقات النفطية. وتبقى هناك استثناءات لتوريدات النفط عبر الأنابيب، بينما تقلصت صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 90%، حسب بيانات المفوضية الأوروبية.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

      السفير الروسي في هافانا: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتصعيد التوتر حول كوبا

      مظاهر أكثر انفتاحا.. "CNN" تقارن بين زيارتي بوتين وترامب للصين

      بريطانيا | اعتراض روسي "خطير ومتكرر" لطائرة استطلاع فوق البحر الأسود

