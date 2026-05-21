المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 18:50 أمس الأربعاء تجمّعات لآليّات وجنود العدوّ في بلدتي البيّاضة والنّاقورة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة