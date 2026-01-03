حرس الثورة: سنواصل درب سليماني حتى إفشال المؤامرات وبناء إيران قوية مستقلة

أكد حرس الثورة الإسلامية، في بيان بمناسبة ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني، تجديد بيعته للقيادة العليا ومواصلة السير على نهج الشهيد في خدمة الشعب الإيراني، مشددًا على “الاستعداد للتضحية حتى إفشال جميع مؤامرات الأعداء وتحقيق إيران قوية ومستقلة”.

وأوضح البيان أن تزامن ذكرى استشهاد سليماني مع مولد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) يعكس امتداد “مدرسة سليماني” للنهج العلوي القائم على العدل والشجاعة وتحمل المسؤولية، معتبرًا أن “استشهاده لم يكن نهاية لمسيرته بل بداية لعهد جديد للمقاومة”.

وأشار الحرس إلى أن حضور اسم سليماني في وجدان شعوب المنطقة يؤكد عمق فكره وتأثيره المستمر، لافتًا إلى أن “محور المقاومة بات أكثر تماسكًا وفاعلية، وأن محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل كسر هذا المسار باءت بالفشل”.

وختم البيان بالتأكيد على التمسك بخيار المقاومة ودعم قضية فلسطين، معلنًا الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني حتى زوال التهديدات وتحقيق أهداف الثورة.

المصدر: وكالة إرنا