مسقط: تأكيد عُماني إيراني على حرية الملاحة في مضيق هرمز ومتابعة مذكرة التفاهم مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أنه أجرى محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة مسقط، تناولت مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيما ما يتصل بمضيق هرمز.

وكتب البوسعيدي في منشور على منصة “إكس” أنه استقبل المسؤولين الإيرانيين في مسقط، حيث جرى بحث تطورات الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن، في إطار الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وخفض التوتر.

وأوضح وزير الخارجية العُماني أن النقاشات كانت بنّاءة، وركّزت على البند المتعلق بمضيق هرمز، حيث جرى التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي وضمان حرية المرور الآمن والمجاني في الممر المائي الحيوي.

وأكد البوسعيدي أن سلطنة عُمان تتمسك بمبدأ احترام القانون الدولي وحماية أمن الملاحة الدولية، باعتبار مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة والتجارة في العالم.

وتأتي هذه المباحثات في سياق التحركات الدبلوماسية الإقليمية المتواصلة، التي تهدف إلى تثبيت التفاهمات بين طهران وواشنطن، وتجنب أي تصعيد قد ينعكس على أمن واستقرار المنطقة.

المصدر: وكالة فارس