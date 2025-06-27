عربي وإقليمي

الشعب اليمني يبارك انتصار إيران ويؤكد دعمه لغزة

عاود الشعبُ اليمني خروجَه المليوني المناصِرَ للشعب الفلسطيني، مجدّدًا التأكيدَ على الثبات على الموقف مهما كانت التحديداتُ والمؤامرات، حَيثُ احتضن ميدانُ السبعين بالعاصمة صنعاء، عصرَ الجمعة، مسيرةً جماهيريةً حاشدةً حملت شعار “مباركةً بانتصار إيران.. وثباتًا مع غزة حتى النصر”.

وفي المسيرة التي شهدت حشدًا كَبيرًا، رغمَ حرارة الشمس، حيث تقاطر أحرارُ اليمن في العاصمة صنعاء، من كل مديريات الأمانة وَالمديريات القريبة من صنعاء المحافظة.

وحمل المشاركون الأعلامَ اليمنية والفلسطينية والإيرانية، وصورَ مباركة للنصر الإيراني وفشل العدوان الأمريكي والصهيوني وهزيمتهم، ورموز المقاومة العظماء، ولافتاتٍ مؤكّـدةً على مواصلة الجهاد حتى النصر.

وردد المشاركون هتافات عبّرت عن العنفوان والإرادَة اليمانية، والنصر لإيران المقاومة والنصرة الصادقة لكُلِّ البلدان والشعوب التي تواجهُ الكَيانُ الصهيوني الغاصب، الذي يمثل عدوَّ الأُمَّــة بأسرها.

وأكد الحشدُ المليوني اليمني أن “العدوَّ الصهيوني سيواجهُ الويلَ من كُـلّ الشعوب الحُرَّة التي تندفعُ بقوة بعد العمليات الإيرانية المسدَّدة على عمق كيانه”.

وبارك الحشد “للجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وشعبًا ولمجاهديها الأعزاء انتصارَهم العظيم على العدوان الصهيوأمريكي”، مشيدًا “ببناء إيران قوةً رادعةً للعدو وتبنِّيها خيارَ المقاومة واعتبر ذلك نموذجًا يُحتذَى لبقية دول العالم العربي والإسلامي”.

كما بارك الحشد “ضربات المقاومة الفلسطينية الموجعة للعدو”، مجدِّدًا “العهد اليمني بمواصلة الدعم والمساندة والوقوف إلى جانب غزة وأهلها وأبطالها”.

المصدر: المسيرة نت