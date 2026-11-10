سريع: 109 غارات وصواريخ سعودية خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 4672

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن القوات السعودية استهدفت أعياناً مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وصعدة ومأرب ولحج بـ109 غارات جوية وصواريخ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أسفر، عن عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأوضح سريع أن الغارات نُفّذت بطائرات «إف-15» و«تايفون» أقلعت من قاعدتَي خميس مشيط والطائف، فيما انطلق القصف الصاروخي من نجران وجيزان.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الغارات الجوية والصواريخ السعودية على اليمن منذ بدء التصعيد إلى 4672 غارة وصاروخاً.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني