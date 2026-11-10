الثلاثاء   
   10 11 2026   
   29 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 18:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    سريع: 109 غارات وصواريخ سعودية خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 4672

      أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن القوات السعودية استهدفت أعياناً مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وصعدة ومأرب ولحج بـ109 غارات جوية وصواريخ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أسفر، عن عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

      وأوضح سريع أن الغارات نُفّذت بطائرات «إف-15» و«تايفون» أقلعت من قاعدتَي خميس مشيط والطائف، فيما انطلق القصف الصاروخي من نجران وجيزان.

      وأشار إلى ارتفاع إجمالي الغارات الجوية والصواريخ السعودية على اليمن منذ بدء التصعيد إلى 4672 غارة وصاروخاً.

      المصدر: الاعلام الحربي اليمني

      مواضيع ذات صلة

      آخر المستجدات والتطورات في اليمن مع مراسلنا حمود شرف

      آخر المستجدات والتطورات في اليمن مع مراسلنا حمود شرف

      القوات اليمنية تعلن 4 عمليات ضد أهداف سعودية وتحذّر المستثمرين وتنفي استهداف المدينة المنورة

      القوات اليمنية تعلن 4 عمليات ضد أهداف سعودية وتحذّر المستثمرين وتنفي استهداف المدينة المنورة

      بالصور | القوات اليمنية تستهدف أكثر من 20 آلية سعودية شرقي الجوف

      بالصور | القوات اليمنية تستهدف أكثر من 20 آلية سعودية شرقي الجوف