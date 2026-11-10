هيئة حقوق الإنسان تدين استهداف منشأتَي الغاز والنفط في صنعاء وتطالب بتحقيق دولي مستقل

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استهداف القوات السعودية، فجر اليوم، محطة المفزر للغاز في منطقة جدر، ومبنى شركة النفط اليمنية في شارع الستين الجنوبي وسط العاصمة صنعاء، مطالبةً بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وملاحقة المسؤولين عن الاستهداف.

وقالت الهيئة، في بيان تلقّته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الاستهداف كان مباشرًا ومتعمّدًا، ووصفت القصف بأنه «جريمة حرب مكتملة الأركان»، مؤكدةً أنه لم يستهدف موقعًا عسكريًا ولم يكن خطأً.

وأوضحت أن القصف طال محطة غاز مدنية مكتظّة بالمواطنين، ومنشأة نفطية مدنية تقدّم خدمة حيوية لملايين اليمنيين، إضافةً إلى منازل ومحالّ تجارية في منطقة الستين الجنوبي، ما ألحق أضرارًا واسعة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم ومحالّهم، وأثار الرعب والهلع بين النساء والأطفال.

واعتبرت الهيئة أن استهداف محطات الغاز والوقود داخل الأحياء المكتظّة بالسكان يمثّل استهدافًا متعمّدًا لحياة المدنيين، ومحاولة لخنق الشعب اليمني وقطع سبل عيشه وإشعال الحرائق والانفجارات وسط العاصمة. وقالت إن ذلك يرقى إلى «جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية»، مستندةً إلى القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وحمّلت الهيئة النظام السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذا الاستهداف وجميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، كما حمّلت الدول الداعمة والمساندة له بالسلاح والمال والغطاء السياسي المسؤولية القانونية والأخلاقية.

ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى إدانة الاستهداف بوضوح وصراحة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وملاحقة مرتكبيه.

المصدر: وكالة سبأ