عراقجي دان في رسالة للأمم المتحدة الإعلان الأميركي بعرض مكافأة مالية لقاء معلومات عن برنامج إيران النووي

وجه وزير الخارجية الايرامي عباس عراقجي الثلاثاء رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن الإعلان الأميركي بعرض مكافأة مالية لقاء معلومات عن برنامج إيران النووي.

وقال عراقجي إن “الاعلان يثير مخاوف جدية بشأن تداعياته على أمن وسلامة البرنامج النووي السلمي لإحدى الدول الأطراف بمعاهدة عدم الانتشار”، وتابع “تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراء الأميركي المتهور والخطير بأشد العبارات وتعتبره مثيراً للقلق”.

واضاف عراقجي ان “الإعلان الأميركي يشجع على جمع المعلومات سراً والتجسس على منشآت ومواد نووية ومعدات تقنية وعلماء ومتخصصين بهذا المجال”، ورأى انه “من شأن هذا النهج أن يشجع أنشطة التجسس ويعرض العلماء النوويين والعاملين الفنيين للاستهداف”.

وقال عراقجي “حق الدول في تطوير البحوث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية حق معترف به في معاهدة عدم الانتشار”، واضاف “لا يجوز لأي دولة أن تسعى إلى تقويض الأنشطة النووية السلمية المشروعة لدولة أخرى من خلال إجراءات قسرية أو تدخلات سرية”.