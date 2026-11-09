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   28 جمادى الأولى 1448   
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    عربي وإقليمي

    عراقجي: شعوب منطقتنا كالمواطنين الأمريكيين سئمت من خداع “إسرائيل”

      أکد وزير الخارجية الايراني”عباس عراقجي”، في رسالة تعليقاً على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرأي العام الأمريكي تجاه الكيان الصهيوني: إن شعوب منطقتنا قد سئمت من التضليل “الإسرائيلي” بقدر ما سئم المواطنون الأمريكيون.

      وكتب وزير الخارجية، صباح الیوم الإثنین، في حسابه على منصة «إكس»: لقد ادرك الرئيس الأمريكي، بوضوح، أن الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي تكره “إسرائيل” بشدة.

      وأضاف : النقطة الجديرة بالاهتمام هي أن الاخير بحسب الظاهر لم يدرك سبب هذه المسألة بعد.

      وتابع عراقجي: من الواضح أن الأمريكيين قد سئموا من خداع “إسرائيل” للحكومات الأمريكية ودفعها نحو حروب لا نهاية لها، ولم يعد بإمكانهم التحمّل، والأمر ذاته ينطبق على منطقتنا.

      المصدر: وكالة ارنا

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