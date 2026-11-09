عراقجي: شعوب منطقتنا كالمواطنين الأمريكيين سئمت من خداع “إسرائيل”

أکد وزير الخارجية الايراني”عباس عراقجي”، في رسالة تعليقاً على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرأي العام الأمريكي تجاه الكيان الصهيوني: إن شعوب منطقتنا قد سئمت من التضليل “الإسرائيلي” بقدر ما سئم المواطنون الأمريكيون.

وكتب وزير الخارجية، صباح الیوم الإثنین، في حسابه على منصة «إكس»: لقد ادرك الرئيس الأمريكي، بوضوح، أن الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي تكره “إسرائيل” بشدة.

وأضاف : النقطة الجديرة بالاهتمام هي أن الاخير بحسب الظاهر لم يدرك سبب هذه المسألة بعد.

وتابع عراقجي: من الواضح أن الأمريكيين قد سئموا من خداع “إسرائيل” للحكومات الأمريكية ودفعها نحو حروب لا نهاية لها، ولم يعد بإمكانهم التحمّل، والأمر ذاته ينطبق على منطقتنا.

المصدر: وكالة ارنا